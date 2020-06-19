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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ ЛИСТИНГ


12:15 22.06.2020

Акции отдельных акционерных обществ Минской области будут включены в национальный биржевой листинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, в настоящее время в регионе в этом направлении проводится соответствующая работа.

Листинг ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (процедура допуска ценной бумаги к размещению и обращению в торговой системе биржи) подразумевает включение биржей ценных бумаг (акций акционерного общества) в котировальные листы и осуществление последующего контроля соответствия ценных бумаг и эмитента (акционерного общества) условиям и требованиям, которые установлены биржей.

Прохождение листинга акций на бирже дает акционерному обществу ряд преимуществ. После того, как акции начинают котироваться на бирже, они приобретают инвестиционный статус, становятся ликвидными и могут быть предложены самому широкому кругу инвесторов, в том числе иностранных. Котировка акций на бирже также дает акционерному обществу дополнительную возможность подтвердить и укрепить свою деловую репутацию, обеспечить публичность и узнаваемость.

С 1 июня 2020 г. вступила в силу новая редакция Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», которая утверждена Правлением биржи (протокол заседания от 14 мая 2020 г. № 25) и согласована Министерством финансов. В частности, в соответствии с обновленными Правилами допуск к обращению на бирже ценных бумаг осуществляется с разделением на площадки, то есть специализированные сегменты биржевого фондового рынка, в рамках которых ценные бумаги объединены в соответствии с некоторыми общими характеристиками их эмитентов, а также имеют особые требования и (или) условия для допуска к обращению.

Для акций акционерных обществ с долей государства в уставных фондах более 75% образована специальная площадка «Рынок госпредприятий» с подразделением ценных бумаг в рамках данной площадки на два уровня допуска – котировальные листы первого и второго уровней, включение в которые производится с учетом соответствия акций и общества определенным требованиям (в зависимости от размера стоимости чистых активов общества, финансовых результатов его деятельности и др.). Акции, допущенные на данную площадку, будут считаться листинговыми ценными бумагами.
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