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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛОСЬ НА 1,2%
11:53 22.06.2020
В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 5020,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% меньше к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9 процентных пункта.
В то же время производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 1,6%
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