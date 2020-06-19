Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило порядок перерасчета трудовых пенсий в соответствии с указом № 232 «О повышении пенсий» от 20 июня 2020 г.

Согласно размещенному на сайте ведомства комментарию, указом предусматривается проведение с 1 июля 2020 г перерасчета всех трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. При этом перерасчет будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля и увеличится на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля), на 12,5% по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля).

Перерасчет пенсий в июле 2020 года будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.

На выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по данному указу 335 млн рублей.

При этом размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Между тем размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.