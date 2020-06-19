ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПРОСЕЛ НА 1,6%

11:05 22.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-май 2020 г. в текущих ценах составил 3949,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,6% меньше к уровню января-мая 2019 г.