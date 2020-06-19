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ЭКОНОМИКА РБ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ЛЕСОПРОДУКЦИИ ВЫСТАВЛЕНЫ В БУТБ НА ТОРГИ 23 ИЮНЯ
10:44 22.06.2020
Значительные объемы лесопродукции выставлены на экспортные торги 23 июня 2020 года.
Как сообщает ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на продажу выставлены: пилопродукция - более 168 тыс. куб. м; щепа - 623 500 куб. м; щепа топливная - 108 450 куб. м; щепа технологическая - 3 000 куб. м; гранулы древесные топливные - 9272 т; изделия оцилиндрованные - 3 314 куб. м; колья деревянные хозяйственные - 630 695 шт.
Кроме того, на торы выставлены дрова колотые в объеме 1 691 куб. м, столбы деревянные заостренные окоренные - 30 куб. м; отходы древесные - 7 000 куб. м и макулатура - 200 т.
Лоты выставлены с возможностью поставки (Инкотермс-2010):
на условиях CFR или DAP - в согласованном месте назначения с соответствующим увеличением цены продукции на основании обязательств продавца по доставке товара на новых условиях поставки;
на условиях поставки FCA - склад грузоотправителя Республики Беларусь - с сохранением цены продукции.
Последняя в 1-м полугодии 2020 г. экспортная торговая сессия начнется в 14:30.
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