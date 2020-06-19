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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРСОНАЛ БЕЛАЭС ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖСИСТЕМНОЙ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ТРЕНИРОВКЕ
10:19 22.06.2020
Персонал Белорусской АЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке.
«18 июня 2020 года состоялась межсистемная противоаварийная тренировка оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы. Сотрудники БелАЭС приняли участие в такой тренировке впервые. Всего было задействовано более 30 человек», - говорится в сообщении Минэнерго.
Согласно информации, сценарий тренировки предусматривал отключение первого энергоблока Белорусской АЭС от энергосистемы и последующую ликвидацию аварийного режима действиями оперативного персонала и устройствами противоаварийной автоматики.
Отработано взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала различных уровней управления: ГПО «Белэнерго», РУП «Брестэнерго», РУП «Минскэнерго», РУП «Могилевэнерго», а также дежурного персонала электросетей и электростанций.
Организатором тренировки выступила диспетчерская служба ГПО «Белэнерго».
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