Персонал Белорусской АЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке.

«18 июня 2020 года состоялась межсистемная противоаварийная тренировка оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы. Сотрудники БелАЭС приняли участие в такой тренировке впервые. Всего было задействовано более 30 человек», - говорится в сообщении Минэнерго.

Согласно информации, сценарий тренировки предусматривал отключение первого энергоблока Белорусской АЭС от энергосистемы и последующую ликвидацию аварийного режима действиями оперативного персонала и устройствами противоаварийной автоматики.

Отработано взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала различных уровней управления: ГПО «Белэнерго», РУП «Брестэнерго», РУП «Минскэнерго», РУП «Могилевэнерго», а также дежурного персонала электросетей и электростанций.

Организатором тренировки выступила диспетчерская служба ГПО «Белэнерго».