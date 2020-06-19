Белорусская железная дорога 21 июня открыла регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, жителям Светлогорска предоставлена возможность ежедневного проезда в утреннее и вечернее время в столицу и обратно на комфортабельных электропоездах.

Для организации пассажирского сообщения, связывающего Светлогорск со Жлобином и Минском, разработан график движения поездов региональных линий бизнес-класса. Перевозки будут осуществляться современными составами европейского уровня ЭПР, которые уже обрели популярность у жителей и гостей нашей страны. На Белорусской железной дороге поезда данной серии эксплуатируются с 2011 года.

Электропоезд ЭПР региональных линий бизнес-класса состоит из 5 вагонов, в которых смогут разместиться 302 пассажира. Среди преимуществ поезда – пониженный пол, позволяющий быстро осуществлять посадку и высадку пассажиров, светлые и просторные салоны, оснащенные системой кондиционирования. Для снижения потерь тепла при посадке и высадке пассажиры сами открывают нужные двери нажатием кнопки.

В салонах электропоезда установлены мягкие сидения по системе «3+2» с дополнительными полками для ручной клади и багажа. В одном из вагонов оборудована многофункциональная зона для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также для пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупногабаритным багажом. В салонах электропоезда установлены системы видеоинформирования пассажиров и видеонаблюдения, организован доступ к сети интернет по технологии Wi-Fi, под сиденьями имеются электрические розетки для зарядки гаджетов. Поезд оснащен туалетными комплексами вакуумного типа.

Из Светлогорска в первый рейс поезд № 754 Светлогорск-на-Березине – Минск отправится 21 июня в 19:04 и прибудет в столицу Беларуси в 21:44. Из Минска поезд № 754 Минск – Светлогорск-на-Березине впервые отправится 26 июня в 15:50 и прибудет в Светлогорск в 18:47. Далее эти поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Для организации ежедневной перевозки пассажиров по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск предусмотрено курсирование поезда № 756. Из Минска поезд № 756 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится в первый рейс 21 июня в 20.48 и прибудет в Светлогорск в 23.47. В обратном направлении поезд отправится из Светлогорска 22 июня в 05.01 и прибудет в Минск в 7.53.

По маршруту следования поездов предусмотрены остановки на ст. Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.

Стоимость проезда на электропоездах региональных линий бизнес-класса ЭПР по данному маршруту составляет 9 рублей 4 копейки. Проездные документы (билеты) можно оформить в едином разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.

Также в целях укрепления транспортных связей в Гомельском регионе с 21 июня дополнительно предусмотрено курсирование двух пар поездов региональных линий экономкласса (составами электропоездов ЭР9) по маршруту Гомель-Светлогорск-Гомель.

Ежедневный поезд № 6459/6460 Гомель-Светлогорск-на-Березине-Гомель будет отправляться из Гомеля в 14.35 и прибывать в Светлогорск в 17.12. Из Светлогорска поезд отправится в 17.24 и прибудет в Гомель в 20.29.

По субботам и воскресеньям с 27 июня назначается поезд № 6457/6458 Гомель–Светлогорск-на-Березине–Гомель отправлением из Гомеля в 11.54 и прибытием в Светлогорск в 14.43. Из Светлогорска поезд будет отправляться в 14.55 и прибывать в Гомель в 18.04.

Открытие регулярного движения электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск стало возможным благодаря завершению электрификации на участке Жлобин-Подольский–Светлогорск-на-Березине. Это один из этапов реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров общей протяженностью 141 км, который планируется завершить до конца 2021 года. Реализация данного проекта позволит довести долю электрифицированных участков до 25% от общей протяженности железнодорожных линий и организовать в перспективе на всем протяжении данного участка движение пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге.

Проект по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров белорусская магистраль реализует совместно с китайскими партнерами. Между Белорусской железной дорогой и Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC) был подписан контракт строительного подряда по объекту «Электрификация участков Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. 3-я очередь. Участок Жлобин-Калинковичи». Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств Белорусской железной дороги (15% от суммы контрактов) и кредитных ресурсов Экспортно-импортного банка Китая (85% от суммы контрактов). Стоимость строительства участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров составляет 77,3 млн. евро, в том числе кредитные ресурсы Эксимбанка Китая 65,7 млн. евро.

В настоящее время на станциях и перегонах участков Светлогорск-на-Березине – Калинковичи-Барбаров продолжаются плановые работы по реконструкции сетей электроснабжения, строительству сетей связи и дистанционного управления устройствами технологического электроснабжения. Завершается установка опор контактной сети на участке Калинковичи–Барбаров. Продолжается строительство двух тяговых подстанций.

Прогнозируется, что после завершения электрификации на участке Жлобин-Калинковичи-Барбаров выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизятся на 900 тонн в год. Также электрификация будет содействовать сокращению эксплуатационных расходов на инфраструктуру и тяговый подвижной состав, и прежде всего сокращение затрат на приобретение дизельного топлива.