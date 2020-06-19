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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,5%
09:22 22.06.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции в Гродненской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,4%, с декабрем 2019 г. – 103,5%, в том числе на инвестиционные товары – 100,7% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 103,6%, потребительские товары – 100,3% и 103,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 98,6%, с декабрем 2019 г. – 100,7%, в том числе в растениеводстве – 94,3% и 96,1% соответственно, животноводстве – 99,8% и 102%.
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