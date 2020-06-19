23,9 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-май 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в фактических ценах составил 100,8%.

Основная доля поступлений (51,9%) сформирована за счет налога при упрощенной системе налогообложения – 12,4 млн рублей. Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили 3,7 млн рублей (15,5%), по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 3,7 млн рублей (15,5%), налогу на добавленную стоимость – 2,9 млн рублей (12,1%), в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 2 млн рублей.

На 1 июня 2020 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 25 282 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1176 человек.