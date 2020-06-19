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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» НАЛАДИЛ ВЫПУСК ЗАЩИТНЫХ МАСОК С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ COVID-19
18:41 19.06.2020
Один из ведущих белорусских производителей женской одежды - компания NELVA освоила производство защитных масок и средств индивидуальной защиты.
Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», маски производятся на специальном автоматизированном оборудовании, что обеспечивает высокое качество, гигиеничность и эстетичный вид готовой продукции.
NELVA предоставляет варианты защитных масок с различными фильтрующими слоями:
фильтрующий слой МЕЛЬТБЛАУН (характеризуется значительным эффектом фильтрации, адсорбции и изоляции, соответствует всем международным стандартам и обеспечивает самую высокую степень бактериальной фильтрации);
фильтрующий слой АКВАСПАН (отличается высокой прочностью, мягкостью и тактильным комфортом, сопоставимым с хлопковыми материалами);
фильтрующий слой СМС (трехслойный материал с уникальными барьерными свойствами).
Кроме того, компания производит одноразовые санитарно-гигиенические изделия: комбинезоны, хирургические костюмы/халаты, противоэпидемиологические фартуки, шапочки, бахилы и нарукавники.
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