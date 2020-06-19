ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» НАЛАДИЛ ВЫПУСК ЗАЩИТНЫХ МАСОК С УЧЕТОМ ПАНДЕМИИ COVID-19

18:41 19.06.2020 Один из ведущих белорусских производителей женской одежды - компания NELVA освоила производство защитных масок и средств индивидуальной защиты. Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», маски производятся на специальном автоматизированном оборудовании, что обеспечивает высокое качество, гигиеничность и эстетичный вид готовой продукции. NELVA предоставляет варианты защитных масок с различными фильтрующими слоями: фильтрующий слой МЕЛЬТБЛАУН (характеризуется значительным эффектом фильтрации, адсорбции и изоляции, соответствует всем международным стандартам и обеспечивает самую высокую степень бактериальной фильтрации); фильтрующий слой АКВАСПАН (отличается высокой прочностью, мягкостью и тактильным комфортом, сопоставимым с хлопковыми материалами); фильтрующий слой СМС (трехслойный материал с уникальными барьерными свойствами). Кроме того, компания производит одноразовые санитарно-гигиенические изделия: комбинезоны, хирургические костюмы/халаты, противоэпидемиологические фартуки, шапочки, бахилы и нарукавники.