В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 32,9 млн тонн грузов, или 100,7% к январю-маю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 13,1 млрд тонно-километров, или 109,1% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовалось 97,9 млн человек, или 87,7% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 700,2 млн пассажиро-километров, или 87% к уровню января-мая 2019 г.