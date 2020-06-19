Срок перехода лабораторий на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 продлен до 1 июня. Такое решение принято международными организациями по стандартизации (ISO) и аккредитации (ILAC) из-за возникшей во всем мире эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, и последующими мерами по охране и безопасности труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, перенос переходного периода с 30 ноября 2020 г. на 1 июня 2021 г. обеспечит всем органам по аккредитации и аккредитованным лабораториям возможность успешно завершить работы по выполнению новых требований.

Соответствующие изменения в политику по переходу на ISO/IEC 17025:2017 приняты и в Республике Беларусь. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА).

Идентичный новой версии международного стандарта государственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» действует в нашей стране с 1 октября 2019 г. Он основан на современных подходах в лабораторном деле, базирующихся на IT-технологиях, процессном и риск-ориентированном менеджменте.

Следует отметить, что отечественные лаборатории осуществляют переход на его требования в плановом порядке при выполнении работ по аккредитации.

С целью оказания методической помощи БГЦА разработаны методические рекомендации, в которых приведены разъяснения по каждому пункту стандарта и практические примеры расчета рисков в деятельности лабораторий, проводятся вебинары для заявителей на аккредитацию и аккредитованных субъектов.

В настоящее время 672 отечественным лабораториям уже выданы аттестаты аккредитации на соответствие новым требованиям. Еще 877 лабораторий проходят такую оценку.

Своевременное внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 будет способствовать повышению уровня доверия к деятельности отечественных лабораторий, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровне, и, как следствие, – повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала.

Одновременно следует отметить, что в течение переходного периода аттестаты аккредитации по версиям стандартов СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) имеют одинаковую юридическую силу. С 1 июня 2021 г. аттестаты аккредитации на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 будут считаются недействительными.