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ЭКОНОМИКА РБ


В ВПТО «БРЕМИНО-ОРША» 20 И 21 ИЮНЯ НА ДВА ЧАСА ДНЕМ ОТКЛЮЧАТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


18:10 19.06.2020

В ВПТО «Бремино-Орша» 20 и 21 июня на два часа днем отключат электричество. Об этом сообщает Витебская таможня.

«По информации ООО «Бремино Групп», 20 и 21 июня с 14.00 до 16.00 в связи с подключением объекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос. Болбасово Оршанского района. 2-я очередь строительства» будет отключено энергоснабжение в ВПТО «Бремино-Орша», - говорится в сообщении.

Витебская таможня просит грузоперевозчиков, следующих через ВПТО «Бремино-Орша», учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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