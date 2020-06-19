В ВПТО «Бремино-Орша» 20 и 21 июня на два часа днем отключат электричество. Об этом сообщает Витебская таможня.

«По информации ООО «Бремино Групп», 20 и 21 июня с 14.00 до 16.00 в связи с подключением объекта «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос. Болбасово Оршанского района. 2-я очередь строительства» будет отключено энергоснабжение в ВПТО «Бремино-Орша», - говорится в сообщении.

Витебская таможня просит грузоперевозчиков, следующих через ВПТО «Бремино-Орша», учитывать данную информацию при планировании маршрута.