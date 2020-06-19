|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 1,9%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 8,3%
17:59 19.06.2020
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2 403,5 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, оптовый товарооборот за пять месяцев составил 3 078,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,7% к уровню января-мая 2019 г.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в январе – мае 2020 г. составил 2 180,8 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 93,3 млн рублей, или 85,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2020
Курсы в банках
на 19.06.2020
Конвертация в банках
на 19.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте