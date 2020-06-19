В Гомельской области розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2 403,5 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, оптовый товарооборот за пять месяцев составил 3 078,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,7% к уровню января-мая 2019 г.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в январе – мае 2020 г. составил 2 180,8 млн рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 93,3 млн рублей, или 85,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.