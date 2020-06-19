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ЭКОНОМИКА РБ


БИЗНЕС ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МГНОВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ — ГТК


17:45 19.06.2020

С момента внедрения в таможенных органах системы мгновенных платежей прошло уже более полугода. Такая технология уплаты положительно оценена и востребована бизнесом-сообществом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, основное преимущество системы - получение таможенными органами информации об уплаченных с ее помощью таможенных платежах в течение 1-2 минут.

Система мгновенных платежей также позволяет субъектам хозяйствования - клиентам банков осуществлять платежи в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней. Даже в случае осуществления уплаты таможенных платежей ночью или в выходной день информация о них будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.

Для сравнения: если платеж не имеет статус «мгновенный», то информация о платеже в таможенные органы поступает в течение 2-3 часов с момента уплаты и только в рабочий день. Информация об уплатетаможенных платежей посредством единого расчетного и информационного пространства поступает в таможенные органы каждые 8-15 минут круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

В настоящее время использование системы АИС «Расчет» ЕРИП наиболее актуально для физических лиц при уплате ими таможенных платежей. Система ЕРИП позволяет осуществлять уплату платежей в удобном для плательщика месте, в удобное время, в удобном пункте банковского обслуживания. При этом оплата может быть осуществлена, как с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), так и самостоятельно через интернет-банкинг, sms-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег и иные платежные системы. Кроме того, оплата платежей может производиться во всех пунктах банковского обслуживания и РУП «Белпочта».
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