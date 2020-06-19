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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,8%


17:29 19.06.2020

В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 717,2 млн рублей, или 98,2% к уровню января-мая 2019 г. в сопоставимых ценах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 684,2 млн рублей (98,5%).

В хозяйствах всех категорий производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 92,3 тыс. тонн, или 102,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года, производство молока – 413,5 тыс. тонн (94,5%), яиц – 189,5 млн штук (101,5%).

В сельскохозяйственных организациях было произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 86,5 тыс. тонн (103,6%), молока – 399,3 тыс. тонн (94,6%), яиц – 148,7 млн штук (101,2%).

На 1 июня 2020 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 648,4 тыс. голов, или 95,2% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 226 тыс. голов (99,5%).

Численность свиней составила 352,6 тыс. голов (100,4%).
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