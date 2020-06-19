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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР А1 ВДВОЕ РАСШИРИЛ СПИСОК КОРОТКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ НОМЕРОВ
17:16 19.06.2020
Компания А1 более чем вдвое расширила список коротких благотворительных номеров, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты компании имеют возможность пожертвовать средства в пользу 29 белорусских благотворительных фондов и организаций, а также поддержать медиков в борьбе с COVID-19. Сделать перевод можно через приложение A1 banking, а также посредством USSD-запроса или отправки SMS на короткий номер. Комиссия за перечисление средств не взимается.
Совершить пожертвование через приложение A1 banking можно в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц. Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.
При отправке SMS на специальный короткий номер благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но является фиксированным и составляет 2 рубля. Отправляя USSD-запрос, пользователь может выбрать одну из трех сумм – 2 рубля, 5 рублей или 10 рублей.
Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки «ПРИВЕТ»). Абонентский номер при этом должен быть активным – с доступом к исходящим вызовам, отправке SMS и мобильному интернету. После завершения операции абонент получает подтверждающее уведомление о списании средств.
Компания А1 предоставила абонентам возможность осуществлять пожертвования на короткие благотворительные номера в 2019 году. В апреле 2020 года по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь А1 открыла специальный номер в помощь медикам, борющимся с эпидемией COVID-19. Помочь им также можно тремя способами: отправив SMS на специальный короткий номер 219, посредством USSD-запроса *222*19# или через приложение A1 banking. Все средства, перечисленные абонентами А1, переводятся на счет государственного учреждения «Республиканский центр организации медицинского реагирования».
Полный список благотворительных фондов и организаций размещен на сайте А1.
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