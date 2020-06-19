Свыше 40 преподавателей БГУ прошли программу повышения квалификации «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Автором и ведущим курса выступил ректор БГУ Андрей Король.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в этом году формат программы был изменен. Выступления автора, мастер-классы по организации эвристических заданий и занятий, интернет-занятий, обсуждение и анализ выполненных работ состоялись в онлайн-режиме на платформе Образовательного портала БГУ.

Участники прошли подготовку по трем семинарам: «Можно ли обучать всех по-разному, но одинаково? Как разработать открытое (эвристическое) задание»; «Как разработать и провести занятие эвристического типа» и «Как спроектировать и провести эвристическое интернет-занятие». Оргдеятельностная форма семинаров была основана не на традиционном «слушании», а на «делании». Преподаватели освоили методику составления открытых заданий, познакомились с основными типами эвристического занятия. Также в рамках курса были рассмотрены механизмы использования интернет-ресурсов, мотивации студентов посредством онлайн-обучения, их творческой самореализации с помощью телекоммуникаций. Детально представлены методика разработки эвристического интернет-занятия, различные формы дистанционного обучения, его особенности, содержание, структура и администрирование.

Практическая составляющая курса заключалась в разработке каждым преподавателем с учетом специфики своей дисциплины эвристического задания, плана эвристического занятия и интернет-занятия. Выполненные работы детально проанализировал Андрей Король с целью дальнейшей их корректировки преподавателями и внедрения в учебный процесс.

Проведение программы повышения квалификации направлено на развитие эвристических качеств личности педагога, способного индивидуализировать процесс обучения студентов. Курс является продолжением серии образовательных мероприятий, реализуемых в БГУ в рамках системы креативного образования и направленных на формирование эвристических качеств педагога. Программа была организована в рамках проекта «Педагогическая мастерская онлайн-обучения».

Сертификаты об окончании курса планируется вручить участникам в сентябре. Также Андрей Король анонсировал вручение дополнительно сертификатов о внедрении в образовательный процесс результатов обучения программы повышения квалификации «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково».