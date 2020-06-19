ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 3%

16:32 19.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-май 2020 г. составил 5033,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,9% меньше к уровню января-мая 2019 г.