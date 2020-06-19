Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ приглашает принять участие в вебинаре «Изменения трудового законодательства Республики Беларусь», который пройдет 29 июня на платформе Zoom (Начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, вебинар предназначен для руководителей организаций, руководителей и специалистов кадровых и юридических служб организаций.

Участники рассмотрят вопросы заключения, изменения и прекращения трудового договора, контрактную форму найма, судебную практику по трудовым спорам.

Заявки для участия принимаются до 26 июня включительно.

По окончании вебинара выдается справка об обучении государственного образца.