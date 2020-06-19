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ЭКОНОМИКА РБ
ВЕБИНАР ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 29 ИЮНЯ
15:59 19.06.2020
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ приглашает принять участие в вебинаре «Изменения трудового законодательства Республики Беларусь», который пройдет 29 июня на платформе Zoom (Начало в 10.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, вебинар предназначен для руководителей организаций, руководителей и специалистов кадровых и юридических служб организаций.
Участники рассмотрят вопросы заключения, изменения и прекращения трудового договора, контрактную форму найма, судебную практику по трудовым спорам.
Заявки для участия принимаются до 26 июня включительно.
По окончании вебинара выдается справка об обучении государственного образца.
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