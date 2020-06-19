175,6 млн рублей поступило в бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства Витебской области за январь-май 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 11,1 млн рублей, или на 6,7%.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет возросли на 10,8 млн. рублей, или на 7,4%, и составили 155,8 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 0,3 млн, рублей, или на 1,6%, и составили 19,7 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31689 таких субъектов, из которых 8517 организаций и 23172 индивидуальных предпринимателя.

К прошлому году их количество увеличилось на 941, в том числе количество индивидуальных предпринимателей - на 1002, организаций уменьшилось на 61.