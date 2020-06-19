Продажи круглых лесоматериалов через БУТБ за январь-май 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», сумма сделок достигла 362 млн BYN. В натуральном выражении объем торгов вырос на 8% - до 5,5 млн куб. м.

В целом по бирже за пять месяцев совершено более 168 тыс. сделок на 1,9 млрд BYN.

Почти 40% от этой суммы, или 775 млн BYN, обеспечила секция лесопродукции, заняв первое место по объему биржевого товарооборота. Ключевым драйвером роста стала именно реализация круглых лесоматериалов на внутреннем рынке.

Положительной динамике способствует постоянный рост количества участников торгов.

С начала года на биржу пришли около 1,5 тыс. новых компаний, и сегодня клиентская база биржи насчитывает почти 24 тыс. компаний из 64 стран мира. При этом большинство из них получили #ЭЦП и аккредитовались удаленно, через интернет.

Особенно активно этой возможностью пользуются нерезиденты Беларуси, прежде всего из стран Евросоюза, где в связи с пандемией COVID-19 были введены жесткие карантинные меры и ограничено перемещение граждан.

Биржевая аналитика показала, что именно отмена платы за ЭЦП и ее дистанционная выдача стали основной причиной значительного прироста участников из стран Балтии, Польши и Германии. Схожая тенденция прослеживается и по другим государствам.