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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
15:16 19.06.2020
Производство переработки полимерных вторичных материальных ресурсов планируют создать в Могилеве. Об этом говорится в уведомлении об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Техническая модернизация экструзионного производства по адресу: ул. Челюскинцев, 140Б/1-1 в Могилеве».
Согласно опубликованному на официальном сайте Могилевского горисполкома уведомлению, заказчиком планируемой производственной деятельности выступает ООО «Саббика-групп».
Компания намерена запустить производство полиэтиленовой пленки и регранулята технологического и полимера вторичного из отходов полимерных пленок методом экструзии с последующей грануляцией на арендованных площадях ОАО «Могилевский моторный завод».
Планируемая деятельность – 2020 год.
С документацией по ОВОС можно ознакомиться в Могилевском городском исполнительном комитете (ул. Первомайская, 28а), в ООО «Центр Экологического Сопровождения» в Бобруйске (ул. Октябрьская, 149а, каб.405) или обратившись непосредственно в ООО «Сабика-групп» в Могилеве (ул. Челюскинцев, 140-7).
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