За январь-апрель 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 5,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 21,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 7,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 21,7% от общего объема кредиторской задолженности.