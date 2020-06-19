Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июня 2020 года выросло до 57,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 19 июня зарегистрированы 57 тыс. 333 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 35 тыс. 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 676 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 821 тыс. 887 тестов.