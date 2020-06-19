В Брестской области розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2521,3 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, оптовый товарооборот составил 1707,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января-мая 2019 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 11,2 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-мае 2020 г. составил 2 245,3 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 89,1 млн рублей, или 83% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.