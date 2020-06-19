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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ОБНОВИЛА ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ «WI-FI ДЛЯ БИЗНЕСА»


13:26 19.06.2020

Компания А1 представила корпоративным клиентам обновленные услуги по организации собственного Wi-Fi-портала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 18 июня 2020 года новым абонентам «Wi-Fi для бизнеса» будет предлагаться обновленный перечень услуг в рамках предложения по организации собственного Wi-Fi-портала. В стоимость подключения теперь включено предоставление доступа к порталу авторизации для обслуживания сотрудников и посетителей.

С его помощью абоненты смогут: устанавливать ре-директ пользователей Wi-Fi на свою страницу; брендировать страницу и размещать на ней рекламу; генерировать PIN-коды (для авторизации без SMS); управлять сессиями пользователей (время действия PIN-кода, изменение скорости интернета); просматривать данные посетителей (статистику по их количеству, время и длительность сессий, объем использованного трафика и прочее).

Кроме того, в рамках услуги расширены возможности по предоставлению абонентам дополнительного оборудования и организации индивидуальных решений.

Абонентская плата за пользование сервисом будет зависеть от количества точек доступа: чем их больше, тем ниже стоимость каждой.

Стоимость услуг с учетом индивидуальных требований может отличаться от базовых параметров. Как и прежде, услуги передачи данных оплачиваются отдельно по выбранному тарифному плану. Условия, на которых услуги сервиса предоставляются действующим абонентам, останутся прежними.
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