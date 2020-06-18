В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 8,8 млн тонн грузов, или 88% к январю-маю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2176,7 млн тонно-километров, или 97,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 70,7 млн человек, или 89,1% к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот транспорта составил 454,5 млн пассажиро-километров, или 87,8% к уровню января-мая 2019 г.