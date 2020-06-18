В 2020 году белорусские научные и исследовательские организации экспортировали в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) наукоемкой и высокотехнологичной продукции почти на $1,2 млн. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета полномочных представителей правительств государств – членов Объединенного института ядерных исследований председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, среди оборудования преобладают товары для ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider facility), однако есть и продукция и технологии для эксперимента NA64 (ЦЕРН).

А. Шумилин отметит, что белорусская сторона принимает активное участие в реализации масштабного проекта по сооружению сверхпроводящего коллайдера NICA, который притягивает основные научные силы со всего мира и является одним из приоритетных не только для республики, но и других стран – участниц ОИЯИ.

«Участие белорусских научных и производственных организаций в мегасайенс-проекте NICA является одним из приоритетов, поскольку создание подобного ускорительного комплекса позволит воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму», – подчеркнул глава ГКНТ.

Он также рассказал, что в 2021 году под эгидой ОИЯИ планируется провести в Беларуси международную школу-конференцию «Актуальные проблемы физики микромира». В Беларуси одна из лучших научных школ фундаментальной физики. Среди ее ярких представителей ученые с мировым именем – нобелевский лауреат академик Ж.И.Алферов, академик Я.Б.Зельдович, один из создателей Стэнфордского линейного ускорителя Г.Винник.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований принимаются высшим органом управления ОИЯИ — Комитетом полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ. Каждое государство – член ОИЯИ имеет одного представителя в этом комитете.