В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1121 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1083,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 137,5 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в январе-мае 2019 г., молока произведено 788,7 тыс. тонн (на 6,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 130,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2019 г. увеличилось на 5,6%, молока произведено 771,3 тыс. тонн (на 7,4% больше).

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 867 тыс. голов, или 100,3% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 289,4 тыс. голов (100,8%). Численность свиней составила 332,1 тыс. голов, что на 7,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.