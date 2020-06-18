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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ИНВЕСТОР ПЛАНИРУЕТ ВОЗРОДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО НА ОРШАНСКОМ ЗАВОДЕ ЖБИ


11:30 19.06.2020

Сразу два крупных неиспользуемых объекта под развитие бизнеса выкупили местные предприниматели на аукционе 15 июня в комитете «Витебскоблимущество».

При этом за оживление площадки бывшего Оршанского завода железобетонных изделий берется уже третий инвестор: его предшественники, испытав эйфорию от победы на торгах, впоследствии отказались от покупки.

Как пишут «Витебские вести», недвижимость выставлялась на торги с установлением начальной цены продажи 12 базовых величин (324 руб.). В состав лота были включены шесть капитальных строений общей площадью около 8,3 тыс. кв. м. В их числе четырехэтажное административное здание, бывшие формовочный и арматурный цеха, объекты инженерной инфраструктуры, а также право 62-летней аренды земельных участков площадью свыше 4,5 га. Интерес к специфическому объекту проявили пять участников, а победитель определился на 75 шаге аукциониста, когда цена перевалила за 200 тыс. рублей, превысив начальную более чем в 620 раз. Такую настойчивость в достижении цели проявило частное транспортное предприятие из Оршанского района.

По словам представителя нового собственника, на данном этапе компания прорабатывает варианты диверсификации бизнеса и, в частности, развивает производство изделий из бетона. Под эти задачи и приобретался объект, который планируется реконструировать для организации выпуска строительных материалов, в том числе газосиликатных блоков.

Также инвестор готов перенести на новую площадку действующие производственные мощности. Это позволит начать деятельность на этой территории уже в 2020 году. Площадка оснащена транспортной инфраструктурой, что положительно скажется на себестоимости продукции. Как пояснил представитель компании, на освоение площадки предполагается направить не менее 1 млн долларов, ориентировочно здесь будет создано несколько десятков рабочих мест.

Второй выкупленный на торгах комплекс зданий расположен в деревне Прудники Городокского района. Местный предприниматель планирует перепрофилировать объекты бывшей школы под организацию производственной деятельности. Но со специализацией еще не определился. У него в активе есть швейное производство и участок по выпуску изделий из бетона. Бизнесмен испытывает дефицит площадей, при этом не исключает вариант освоения нового направления деятельности на этой площадке. В нее входят 1 — 2-этажное здание школы и котельная общей площадью более 1,7 тыс. кв. м, инженерные сети и земельный участок более 2,2 га в аренду на 50 лет.
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