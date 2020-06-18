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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 180 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СТОЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
10:55 19.06.2020
На строительство столичных объектов здравоохранения направлено 185 млн рублей. Это 26% от общего объема средств городской инвестиционной программы на 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, в Партизанском районе уже начали строить детскую поликлинику. Еще две - проектируют в Лошице и Сухарево.
Финансирование строительства детской и взрослой поликлиник в Заводском рассмотрят при формировании проекта инвестиционной программы города на 2021 год.
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