На строительство столичных объектов здравоохранения направлено 185 млн рублей. Это 26% от общего объема средств городской инвестиционной программы на 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, в Партизанском районе уже начали строить детскую поликлинику. Еще две - проектируют в Лошице и Сухарево.

Финансирование строительства детской и взрослой поликлиник в Заводском рассмотрят при формировании проекта инвестиционной программы города на 2021 год.