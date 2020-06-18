В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 5 336,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составило 99,4%, в обрабатывающей промышленности – 97,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,2%.