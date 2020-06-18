ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ РАЗЛИЧНУЮ БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ

10:16 19.06.2020 В свободной экономической зоне «Минск» 18 июня зарегистрирован новый резидент – ООО «Суперпак компани». Как сообщает сайт СЭЗ, белорусская компания будет выпускать бумажную упаковку, включая пакеты и мешки, упаковочную и сервировочную бумагу с возможностью нанесения 8-ми цветной флексопечати. Производство разместится в промзоне Шабаны (пер. Промышленный). Основной рынок сбыта производимой продукции – страны ближнего зарубежья. Следует отметить, что это уже 9-й зарегистрированный в 2020 году резидент СЭЗ «Минск».