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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ РАЗЛИЧНУЮ БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ
10:16 19.06.2020
В свободной экономической зоне «Минск» 18 июня зарегистрирован новый резидент – ООО «Суперпак компани».
Как сообщает сайт СЭЗ, белорусская компания будет выпускать бумажную упаковку, включая пакеты и мешки, упаковочную и сервировочную бумагу с возможностью нанесения 8-ми цветной флексопечати.
Производство разместится в промзоне Шабаны (пер. Промышленный).
Основной рынок сбыта производимой продукции – страны ближнего зарубежья.
Следует отметить, что это уже 9-й зарегистрированный в 2020 году резидент СЭЗ «Минск».
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