ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПРОСЕЛ НА 1,6%

09:47 19.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2020 г. в текущих ценах составил 4625,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,6% меньше к уровню января-мая 2019 г.