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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС НАПРАВИЛ ОКОЛО 5,7 ТЫС. ОБРАЩЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ ПО УКАЗУ № 143 - МИНЭКОНОМИКИ


09:38 19.06.2020

Белорусский бизнес направил около 5,7 тыс. обращений о поддержке по указу № 143. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), госорганов и местных органов власти, которая состоялась 18 июня в Министерстве экономики в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, основной темой встречи стала практика применения на местах положений указов № 143 «О поддержке экономики» и № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан».

Министр экономики рассказал, что в регионах работа над реализацией указа № 143 продолжается, и бизнесом данная форма господдержки востребована.

«По последней информации, в облисполкомы и Мингорисполком поступило около 5,7 тысяч обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки по указу № 143. Более 2,5 тысяч из них удовлетворено. И работа в этом направлении продолжается. Областные советы депутатов в 2 раза снизили ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей на второй и третий квартал. Более 340 субъектов хозяйствования получило льготу по налогу на недвижимость на сумму 3,7 млн рублей. Из них 70% - частный бизнес. Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты на сумму около 5 млн рублей предоставлены 217 организациям. Причем 85% - также частный бизнес. Арендаторы торговых площадей, которые находятся в частной собственности, по итогам проведенной облисполкомами работы также сообщают о снижении арендной платы и предоставлении отсрочек», – проинформировал участников встречи Александр Червяков.
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