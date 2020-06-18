За январь-апрель 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,3%, рентабельность продаж – 6,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 3,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 15,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 4,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд. рублей, или 16,8% от общего объема кредиторской задолженности.