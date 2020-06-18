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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОСТУПИЛО 1,2 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
18:43 18.06.2020
1,2 млн рублей налога на игорный бизнес поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за январь-май 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная доля поступлений налога (66,7%) обеспечена плательщиками, разместившими объекты игорного бизнеса на территории Могилева.
На 1 июня 2020 года на территории области находятся 34 игорных заведения, имеющие 2 игровых стола, 12 касс букмекерских контор, 614 игровых автоматов. Игорные заведения принадлежат 18 организациям – организаторам азартных игр.
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