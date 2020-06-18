Актуализирован перечень недобросовестных арендаторов государственного имущества в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за 1 квартал 2020 года из перечня исключено 173 организации, задолженность по которым погашена.

В настоящее время перечень содержит 447 проблемных арендаторов.

Информация о должниках может оказаться полезной и для представителей бизнеса. Субъекты хозяйствования, которые не хотят вредить собственному имиджу, будут стараться как можно быстрее погасить образовавшуюся задолженность.

Перечень недобросовестных арендаторов находится на сайте Мингорисполкома и каждый заинтересованный может проверить добросовестность своих потенциальных бизнес-партнеров.

Перечень недобросовестных арендаторов формируется и размещается Мингорисполкомом в открытом доступе с января 2016 года. Он представляет собой список организаций, которые имеют просроченную задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости.

Опубликование перечня недобросовестных арендаторов обусловлено наличием значительной задолженности по арендной плате за государственную собственность, а также претендентов на аренду дополнительных объектов государственной собственности, имеющих задолженность по арендной плате за уже арендуемые площади.