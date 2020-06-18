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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ С НАЧАЛА 2020 ГОДА ПОСТАВИЛ 169 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ В 20 СТРАН МИРА


18:07 18.06.2020

ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с начала 2020 года поставил 169 единиц техники в 20 стран мира, 13 из которых – страны дальнего зарубежья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, если сравнивать объем отгрузки с аналогичным периодом 2019-го года, то его темп вырос существенно – на 37,4%.

На внутреннем рынке реализовано 11,7% белазовской продукции, на экспорт отправлено 88,3% (темп роста 34,7%), из них в Российскую Федерацию – 37,5%, в другие государства-члены СНГ – 11,3%.

Реализуя стратегическую задачу по масштабному расширению рынков сбыта и реализации новинок техники, БЕЛАЗу удалось увеличить отгрузку в страны дальнего зарубежья в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к увеличению доли региона в общем объеме реализации с начала года до 39,5%.

В географии поставок среди государств дальнего зарубежья своими объемами выделяются отгрузки карьерной техники в: Индию (самосвалы грузоподъемностью 136 тонн), Монголию (130-тонные карьерные самосвалы, спецтехника: бульдозер и поливооросительные машины), Алжир (фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221), Польшу (самосвалы грузоподъемностью 30–45 тонн с двигателем Stage V, соответствующий экологическим требованиям Европейского союза).

В целом ведущими потребителями белорусской карьерной техники на мировом рынке с начала 2020 года стали Российская Федерация, Индия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Армения, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина.

Лидирующими классами грузоподъемности в объеме отгрузки с начала 2020 года являются карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн – 43%, 45 тонн – 18% и 55-60 тонн – 13%. Суммарная доля данных классов грузоподъемности в общем объеме отгрузки составила 74%.
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