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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ С НАЧАЛА 2020 ГОДА ПОСТАВИЛ 169 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ В 20 СТРАН МИРА
18:07 18.06.2020
ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с начала 2020 года поставил 169 единиц техники в 20 стран мира, 13 из которых – страны дальнего зарубежья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, если сравнивать объем отгрузки с аналогичным периодом 2019-го года, то его темп вырос существенно – на 37,4%.
На внутреннем рынке реализовано 11,7% белазовской продукции, на экспорт отправлено 88,3% (темп роста 34,7%), из них в Российскую Федерацию – 37,5%, в другие государства-члены СНГ – 11,3%.
Реализуя стратегическую задачу по масштабному расширению рынков сбыта и реализации новинок техники, БЕЛАЗу удалось увеличить отгрузку в страны дальнего зарубежья в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это привело к увеличению доли региона в общем объеме реализации с начала года до 39,5%.
В географии поставок среди государств дальнего зарубежья своими объемами выделяются отгрузки карьерной техники в: Индию (самосвалы грузоподъемностью 136 тонн), Монголию (130-тонные карьерные самосвалы, спецтехника: бульдозер и поливооросительные машины), Алжир (фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221), Польшу (самосвалы грузоподъемностью 30–45 тонн с двигателем Stage V, соответствующий экологическим требованиям Европейского союза).
В целом ведущими потребителями белорусской карьерной техники на мировом рынке с начала 2020 года стали Российская Федерация, Индия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Армения, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина.
Лидирующими классами грузоподъемности в объеме отгрузки с начала 2020 года являются карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн – 43%, 45 тонн – 18% и 55-60 тонн – 13%. Суммарная доля данных классов грузоподъемности в общем объеме отгрузки составила 74%.
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