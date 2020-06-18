В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 4,7 млн тонн грузов, или 96,3% к январю-маю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 717,9 млн тонно-километров, или 96,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовалось 69,5 млн человек, или 88,1% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 528,3 млн пассажиро-километров, или 85,1% к уровню января-мая 2019 г.