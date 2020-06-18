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ЭКОНОМИКА РБ
ЮРИСТОВ ДЛЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В IT-СФЕРЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ В БГУ
17:46 18.06.2020
Новая профилизация «Правовое обеспечение интеллектуальной собственности и бизнеса в условиях цифровой экономики» откроется в рамках специальности «Юриспруденция» магистратуры БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, программа направлена на подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов в сфере правового сопровождения IT-отрасли и бизнеса.
Учебная программа включает дисциплины по правовому обеспечению цифровизации экономики, регулированию современных информационных и высоких технологий, используемых в хозяйственной и финансовой деятельности. Также магистрантам представится возможность дополнительно изучить предметы по защите персональных данных, юридическому сопровождению стартапов, внедрению цифровых технологий в банковскую сферу.
Кроме того, учебные программы двух профилизаций «Прокурорско-следственная деятельность» и «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» специальности «Юриспруденция» были обновлены и скорректированы с учетом европейского научного и практического опыта в области юриспруденции. Это стало возможным благодаря реализации совместных проектов с международными партнерами в рамках программы ERASMUS+.
В частности, внедрены новые учебные дисциплины по уголовно-правовой охране информационной безопасности и электронным средствам доказывания, уголовному процессу европейских государств, переговорам и посредничеству по уголовным делам, разрешению земельных споров, третейскому разбирательству в Беларуси, теории и практике применения медиации в отдельных видах правоотношений. Также обновлено методическое обеспечение существующих курсов за счет переработки учебных программ, внедрения новых образовательных технологий, метода кейс-анализа, комплексного обеспечения дисциплин учебной литературой.
Открытие профилизации обусловлено оперативным реагированием на потребности рынка труда и развитие сфер экономики. Как правило, профилизация ориентирована на подготовку в рамках одной специальности магистратуры специалистов разных компетенций по оригинальным программам.
Дополнительная информация на сайте юридического факультета.
Напомним, прием документов на все специальности магистратуры БГУ пройдет с 27 июня по 5 июля.
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