Розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2124 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, составил 1868,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 77,3 млн рублей, или 78,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.