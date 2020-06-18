|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,8%
17:30 18.06.2020
Розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 2124 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88% розничного товарооборота области, составил 1868,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 77,3 млн рублей, или 78,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
Курсы в банках
на 18.06.2020
Конвертация в банках
на 18.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте