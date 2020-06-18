Белорусская железная дорога (БЖД) 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первый рейс по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Светлогорск-на-Березине – Минск. Из Светлогорска он отправится в 19:04, прибудет в столицу Беларуси в 21:44 и далее будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится 26 июня в 15:50, прибудет в Светлогорск в 18:47 и далее также будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ежедневный поезд региональных линий бизнес-класса № 756 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится из Минска 21 июня в 20:48 и прибудет в Светлогорск в 23:47. В обратном направлении поезд отправится из Светлогорска 22 июня в 05:01 и прибудет в Минск в 7:53.

По маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск данные поезда будут делать остановки на ст. Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.

Стоимость проезда на электропоездах региональных линий бизнес-класса ЭПР по данному маршруту составляет 9 рублей 4 копейки. Проездные документы (билеты) можно оформить в едином разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.