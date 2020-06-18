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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 21 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК-ЖЛОБИН-МИНСК
17:07 18.06.2020
Белорусская железная дорога (БЖД) 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первый рейс по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Светлогорск-на-Березине – Минск. Из Светлогорска он отправится в 19:04, прибудет в столицу Беларуси в 21:44 и далее будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится 26 июня в 15:50, прибудет в Светлогорск в 18:47 и далее также будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
Ежедневный поезд региональных линий бизнес-класса № 756 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится из Минска 21 июня в 20:48 и прибудет в Светлогорск в 23:47. В обратном направлении поезд отправится из Светлогорска 22 июня в 05:01 и прибудет в Минск в 7:53.
По маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск данные поезда будут делать остановки на ст. Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.
Стоимость проезда на электропоездах региональных линий бизнес-класса ЭПР по данному маршруту составляет 9 рублей 4 копейки. Проездные документы (билеты) можно оформить в едином разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.
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