ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД 21 ИЮНЯ ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК-ЖЛОБИН-МИНСК


17:07 18.06.2020

Белорусская железная дорога (БЖД) 21 июня открывает регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первый рейс по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск отправится поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Светлогорск-на-Березине – Минск. Из Светлогорска он отправится в 19:04, прибудет в столицу Беларуси в 21:44 и далее будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска поезд региональных линий бизнес-класса № 754 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится 26 июня в 15:50, прибудет в Светлогорск в 18:47 и далее также будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Ежедневный поезд региональных линий бизнес-класса № 756 Минск – Светлогорск-на-Березине отправится из Минска 21 июня в 20:48 и прибудет в Светлогорск в 23:47. В обратном направлении поезд отправится из Светлогорска 22 июня в 05:01 и прибудет в Минск в 7:53.

По маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск данные поезда будут делать остановки на ст. Жлобин, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.

Стоимость проезда на электропоездах региональных линий бизнес-класса ЭПР по данному маршруту составляет 9 рублей 4 копейки. Проездные документы (билеты) можно оформить в едином разделе «Услуги пассажирам» на официальном сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2020
валюта курс
EUR 2.6781
USD 2.3817
RUB 3.4281
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6781 -0.005
USD 2.3817 +0.0005
RUB 3.4281 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6780
USD 2.3800 2.3830
RUB 3.4260 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1250
EUR/RUB 77.9000 78.2000
USD/RUB 69.5500 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте