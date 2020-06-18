В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 562,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 536 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 100,1 тыс. тонн, молока произведено 312,5 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 96,5 тыс. тонн, молока произведено 293 тыс. тонн.

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 537,7 тыс. голов, или 99,3% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 188,6 тыс. голов (на 1,1% больше). Численность свиней составила 449,6 тыс. голов.