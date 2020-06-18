В Минске проектируются и строятся 44 объекта образования, в том числе 16 школ. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, из них 7 уже возводится и 9 проектируется и 28 детских садов – 9 возводится, на 19 разрабатывается документация. Строительство дополнительных учреждений образования запланировано в тех микрорайонах столицы, где проблема стоит особо остро.

В микрорайоне Лебяжий работают два дошкольных учреждения и средняя школа. В третьем квартале здесь введут в эксплуатацию детские ясли-сад с бассейном на 190 мест. Одновременно разрабатываются проекты еще одного дошкольного учреждения на 230 мест и средней школы на 1020. Планируемый срок – 2022 год.

В микрорайоне Новинки детей дошкольного возраста принимает одно учреждение - ясли-сад № 4. Сейчас ведется проектирование еще одного детского сада на 230 мест с бассейном. Предполагаемая дата его ввода в эксплуатацию - 2021 год.

В микрорайоне Дражня работают два учреждения дошкольного образования. К строительству дополнительно детского сада в границах улиц Ваупшасова- Ключевая-Таежная приступят в 2021 году, сдать объект – годом позже.

В микрорайоне «Малая Родина» в прошлом году стартовало строительство жилья. Параллельно проектируется детский сад на 210 мест. Его ввод планируется в 2022 году. Также по плану детальной застройки микрорайона в перспективе планируется строительство средней школы.

«В этом году намерены ввести в эксплуатацию школу в Каменной Горке-3, лицей МВД и 7 детских садов. Два новых учреждения дошкольного воспитания заработают в жилом комплексе «Маяк Минска», по одному – в жилом районе Лебяжий, микрорайонах Лошица-9, Масюковщина-5, в районе ул. Михалово – Алибегова, в границах пр. Дзержинского – Любимова – ул. Семашко», - рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполокма Ирина Гонтарева.