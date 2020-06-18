В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 5794,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,3%, в обрабатывающей промышленности – 95,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,4% и водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,3%.