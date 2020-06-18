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ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ 64,2% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15:42 18.06.2020
На 1 июня в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 89,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,8 тыс. организаций и 64,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,5%.
От данной категории плательщиков поступило 278,6 млн рублей, в том числе от организаций – 207,8 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 70,8 млн рублей.
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