На 1 июня в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 89,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,8 тыс. организаций и 64,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 8,5%.

От данной категории плательщиков поступило 278,6 млн рублей, в том числе от организаций – 207,8 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 70,8 млн рублей.