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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ СТАЛ ДОСТУПЕН CЕРВИС ПЛАТЕЖЕЙ ASSIST
15:09 18.06.2020
На едином портале электронных услуг стал доступен сервис электронных платежей Assist.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, сервис позволяет совершать финансовые операции картами платежных систем Visa, MasterCard (в том числе Maestro) и БЕЛКАРТ, эмитированными любым банком мира.
Чтобы воспользоваться сервисом, при получении услуги в личном кабинете единого портала электронных услуг среди предложенных способов оплаты нужно выбрать Assist.
Далее произойдет перенаправление на авторизационную страницу системы электронных платежей Assist Belarus, где потребуется ввести фамилию, имя пользователя, адрес электронной почты, параметры банковской карты (номер карты, дату окончания действия карты, имя держателя карты, а также номер CVC2 либо CVV2).
После совершения предоплаты в личном кабинете единого портала электронных услуг необходимо перейти во вкладку «Текущие заказы услуг», нажать кнопку «Получить услугу».
Операция оплаты банковской картой онлайн полностью конфиденциальна и надежна. Доступ к персональным данным пользователя и реквизитам его банковской карты осуществляется по протоколу безопасной передачи данных TLS, применяется технология интернет-платежей 3D-Secure, обязательная для международных платежных систем VISA и MasterCard.
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