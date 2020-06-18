ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,7%

14:58 18.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-май 2020 г. в текущих ценах составил 3800,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,7% меньше к уровню января-мая 2019 г.